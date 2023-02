Osimhen figlio del vento: 4 record di velocità in stagione

Non solo il record di salto in alto - 2 metri e 58 lo stacco contro lo Spezia che è valso anche il gol - ma anche quello di velocità. Victor Osimhen vuole prendersi tutto: in stagione, l'attaccante nigeriano del Napoli di Luciano Spalletti ha fatto registrare ben quattro record di velocità in campo, occupando le prime due posizioni della speciale classifica pubblicata da Transfermarkt.

È sua la velocità più alta fatta registrare da un calciatore in Serie A quest'anno: 36.61 km/h fatti registrare nel match contro la Lazio di inizio campionato. Nessuno ha fatto meglio di lui in Italia, solo in due ci sono riusciti in Europa: Karim Adeyemi (36,65 km/h) e Mykhailo Mudryk (36,63 km/h). In Serie A l'azzurro detiene anche il secondo record dell'anno (35,88 km/h contro l'Inter) mentre completa il podio Federico Chiesa (35,47 km/h). Al quarto e al nono posto ancora Osimhen: 35,45 km/h e anche 34,45 contro la Salernitana a gennaio.