Osimhen incontra il ct a Napoli: «Futuro? Può giocare ovunque»

José Peseiro a Napoli per la sfida contro l'Atalanta. Il ct nigeriano incrocia anche Victor Osimhen a Castel volturno, stasera vedrà in campo lui e Lookman per una sfida tutta nigeriana. «Ringrazio il club per come mi ha accolto, dirigenti e staff sono stati molto cordiali. Oltre che con Osimhen ho parlato un po' con Mario Rui che è portoghese e con Spalletti, per confrontarmi sul suo modo di allenare» le parole del ct. «In nazionale possiamo lavorare poco con i calciatori, tutti i meriti vanno al Napoli per i miglioramenti di Victor».

Ma quale futuro per la punta del Napoli? «Può giocare in qualsiasi top club mondiale, che sia in Premier League o altrove. Non so se vincerà il Pallone d'Oro, ma sicuramente vincerà molte volte la classifica marcatori» ha spiegato a Sportitalia Peseiro. «Osimhen ha una capacità realizzativa impressionante. E non solo, le qualità che mi impressionano di lui sono sempre di più». La sfida a distanza con Lookman: «Ademola è più tecnico di Victor, più portato alla creazione del gioco e che ora sta facendo anche gol. Sta rendendo davvero molto bene quest'anno, è di livello alto, può ambire a fare grandi cose anche lui».