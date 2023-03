Ostigard e il mal di panchina: «Futuro? Vedremo se riuscirò ad affermarmi a Napoli»

«Ovviamente la panchina non fa piacere a nessun calciatore, ma io cerco sempre di fare il meglio possibile. Sia in allenamento che quando vengo chiamato in causa da Spalletti» Leo Ostigard si racconta ai microfoni di VG Sporten, media norvegese in città per la sfida di oggi del Napoli contro l'Atalanta. «Ho sempre detto di voler essere in campo tutte le partite e ovviamente a volte è dura accettare la panchina. Ma bisogna sempre lavorare per tenere il morale alto e la concentrazione al massimo, quest’anno ho giocato belle partite e fatto ottime prestazioni, come in Champions League».

L'ex centrale di Brigthon e Genoa pensa già anche al futuro: «Valuteremo a fine stagione, ho ancora fiducia di potermi adattare e affermare a Napoli, ci voglio provare. Vedremo anche in base a come finirà questa stagione. Sento di aver dato sempre il massimo quando ho giocato, spero di avere più occasioni ancora nel finale» ha detto Ostigard.