Osimhen, dove va? 150 milioni pronti per la rivoluzione al Psg

L'ennesima delusione europea e l'ennesima rivoluzione alle porte: chi ci sarà alla guida del Paris Saint Germain il prossimo anno? La domanda non ha ancora una risposta ma di certo Galtier potrebbe già salutare i francesi dopo appena una stagione: di certo c'è che il Psg tornerà ancora una volta sul mercato in estate per portare in Francia nuovi campioni e provare a trovare la giusta quadra.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, gli occhi del direttore Campos sarebbero attenti sulla Serie A: in Italia, infatti, i parigini seguono sia Skriniar - che avevano già trattato anche a gennaio - che Osimhen per rinforzare l'attacco. Con il Napoli c'è un canale di mercato sempre molto cordiale (da Lavezzi a Cavani passando per Fabian Ruiz pochi mesi fa) e sarebbero pronti anche 150 milioni per vincere la concorrenza inglese.