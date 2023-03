Osimhen, dal ritiro con la nazionale nigeriana, lancia messaggi d'amore a Napoli e ai napoletani. «Napoli è una città che ti dà sensazioni completamente differenti rispetto ad ogni altro posto. Quando giochi lì capisci perché molti calciatori decidono di restarci per parecchio tempo: a Napoli dimostrano un amore incredibile ai calciatori. Non ho mai visto nulla di simile prima in vita mia», ha detto in un'intervista a Elegebete Tv Sports il centravanti nigeriano che ha un contratto con Napoli fino al 2025 e che il club azzurro in estate proverà ancora a prolungare. «In città c'è un murale enorme di Maradona e questo dimostra che quando fai tanto per questo popolo lo rendi felice puoi essere sicuro che loro ti supporteranno sempre. Ogni volta che mi faccio male o sbaglio un gol loro continuano a cantare il mio nome. L'unico modo che ho per ripagarli è renderli felici in campo, realizzando il loro sogno che ora sta diventando realtà. Farò di tutto», ha detto ancora Osimhen.

Victor capocannoniere della serie A con 21 reti sta vivendo una stagione fantastica. «Ora sono estremamente orgoglioso di me stesso: sto mettendo su dei numeri pazzeschi e questo è un bene per me e per il Napoli. Siamo in corsa per diventare campioni e festeggiare: darò tutto me stesso nelle prossime partite per assicurarmi che i miei sogni si avverino e non vedo l'ora. Lo scudetto sta diventando una realtà», ha detto il centravanti azzurro impegnato stasera con la Nigeria nel match di qualificazione di Coppa d'Africa contro la Guinea. «Sapevo che quando sarei tornato avrei potuto realizzare i miei desideri e mettere a tacere chi non credeva in me. La scorsa stagione ho avuto un brutto infortunio al volto è stato un brutto momento». E Osimhen continua a indossare tuttora la mascherina protettiva. «È diventata parte della mia identità, insieme ai capelli biondi: è una sensazione incredibile sentire di essere fonte d'ispirazione con questa maschera e sono davvero felice. Penso che la terrò per loro». Numeri incredibili, un'annata superlativa di Osimhen che ha elogiato Spalletti. «Mi piace perché ha il mio stesso tipo di mentalità: non crede che sia fatta finché non è davvero fatto. In allenamento stiamo lavorando ancora più duramente, come se dovessimo salvarci. È questa la chiave, il segreto, la mentalità di tutta la squadra», spiega. Elogia anche i compagni: «Chi, come me, è al Napoli da più tempo, come Di Lorenzo o Mario Rui, sta cercando di entrare nella testa dei compagni per far capire loro cosa significa giocare e vincere qui. Ma dobbiamo fare bene nelle prossime gare per diventare campioni».

Stagione d'oro che sta vivendo anche Khvicha Kvaratskhelia, l'altra super stella in attacco degli azzurri di Spalletti. «Quand'ero un bambino avevo dei sogni che mi sembravano irrealistici, ma ho imparato che se sogni qualcosa puoi rendere i sogni realtà se lo vuoi veramente e ci lavori duramente. Non importa quali ostacoli troverai nel percorso, l'importante è continuare sulla tua strada senza darti mai per vinto», ha dichiarato alla tv georgiana l'attaccante azzurro che sarà impegnato domani con la nazionale georgiana contro la Mongolia e martedì contro la Norvegia priva di Haaland, infortunato. Kvaratskhelia è stato ricevuto dal patriarca georgiano Ilia II per il rito di benedizione della sua unione con la fidanzata Nitsa Tavadze. Il 22enne talento georgiano è stato accompagnato dalla sua famiglia ed è stato proprio il padre a rivelare che presto la coppia convolerà a nozze, probabilmente al termine della stagione dopo l'europeo under 21 cui potrebbe prendere parte.