Osimhen e l'amore di Napoli: «Chi la sceglie poi non va più via»

«Potremo fare festa solo quando il Napoli avrà conquistato lo scudetto matematicamente» dice Victor Osimhen, protagonista e capopopolo di una delle stagioni più bella della storia del club. «Per fortuna abbiamo un allenatore come Spalletti, che ogni giorno ci spinge a lavorare con maggiore impegno e ci tiene sotto pressione. Abbiamo bisogno di vincere altre partite e mettere da parte ancora dei punti. Di mollare la presa fino a quel momento non se ne parla» le parole dell'attaccante nigeriano direttamente dal ritiro della sua nazionale.

«La maschera ormai fa parte del mio look, come i capelli oro. Ai tifosi piace e penso che non la toglierò, anche se adesso non avrei più bisogno della protezione al viso» ha continuato. Il legame con Napoli è forte: «È una città che vive per il calcio. Nei miei confronti i tifosi sono stati straordinari, ho capito perché chi arriva a Napoli poi ci resta per tanti anni. Sto vivendo una stagione bellissima, segnando parecchi gol, e lo scudetto è vicino. Vogliamo restare nella storia come ha fatto Maradona».