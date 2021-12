Osimhen, maschera per ripartire: il bomber nigeriano punta il 2022

Tanto lavoro negli ultimi giorni, ma alla fine la tanto attesa mascherina è arrivata: Victor Osimhen potrà tornare a giocare - ma solo nel 2022 - con il massimo della sicurezza, grazie anche alla maschera proteggi volto che gli è stata "cucita" addosso con grande precisione nei dettagli vista anche la gravità dell'infortunio al volto che ha subìto il nigeriano contro l'Inter il 21 novembre scorso.

LEGGI ANCHE Il Napoli ha chiesto Lucumi al Genk: il colombiano ha già detto sì all'Italia

Per cercare di rientrare in campo nel minor tempo possibile, Osimhen ha bisogno di una maschera protettiva al volto, almeno nelle prime settimane di ritorno in gruppo, per evitare qualsiasi conseguenza o ricaduta dell'infortunio patito. La maschera in fibra di carbonio, della migliore tecnologia conosciuta, è arrivata in queste ore all'attaccante del Napoli, il tutto con la supervisione del responsabile medico del club, il Dott. Canonico.

LEGGI ANCHE Maradona, asta prorogata: invenduti beni per 1,26 milioni

Ma quando rivedremo il "supereroe" mascherato Osimhen in campo con la maglia azzurra? Sicuramente non domani sera contro lo Spezia, ultimo appuntamento di questo 2021, ma di certo il nuovo anno fornirà più di una possibilità al nigeriano. È proprio la Nigeria - e la Coppa d'Africa - il punto interrogativo più grande: la decisione sulla sua partecipazione al torneo africano arriverà a fine settimana, quando i calciatori dovranno raggiungere le rispettive nazionali.