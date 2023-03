Osimhen, in arrivo anche la nuova maschera protettiva

Resterà out per almeno due settimane, ma al rientro Victor Osimhen potrà indossare in campo una mascherina nuova di zecca. «Stamane abbiamo fatto i calchi a Castel Volturno. I super poteri li metteremo anche nella nuova maschera» dice scherzando Roberto Ruggiero, tecnico chirurgico che ha realizzato la maschera protettiva del bomber del Napoli e che si occuperà del nuovo strumento, dopo lo smarrimento della precedente «Collaboriamo con il Prof. Canonico ed il Prof. Tartaro, stiamo lavorando anche su delle piccole personalizzazioni per renderlo ancora più a pelle sul calciatore».

«In ogni caso, Osimhen aveva già pronta la maschera di riserva. Poteva già toglierla da tempo, ma si sente sicuro a giocare indossandola. Si sente protetto e tranquillo, poi noi siamo convinti che davvero gli dia dei super poteri e quindi meglio così» ha continuato a Radio Punto Nuovo «Nel giro di 24 ore avrà una nuova maschera. Meret? Sta bene ed è contento, anche lui abbiamo visitato stamane e abbiamo preso nuovi calchi. La sua mascherina ovviamente è diversa perché scarica su punti diversi».