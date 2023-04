Osimhen-Psg, primo sì: ma Victor vuole la Premier

I contatti sono partiti qualche mese fa, intensificati durante l'ultima sosta per le nazionali dello scorso marzo. Il Paris Saint Germain ha bussato con insistenza alla porta di Victor Osimhen per poter riportare eventualmente di nuovo il nigeriano in Ligue 1, lì dove il Napoli di De Laurentiis l'aveva scovato con la maglia del Lille nell'estate del 2020.

Secondo Footmercato, l'entourage del calciatore azzurro avrebbe aperto a una eventuale trattativa per il trasferimento di Osimhen a fine stagione, ma è solo il primo steo. Innanzitutto perché non sarà facile strapparlo al club azzurro viste le richieste economiche, poi perché per Osimhen la proriotà resterebbe la Premier League - dove lo seguono Manchester United e Chelsea - in caso di partenza da Napoli.