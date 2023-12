Kvara e il suo entourage sono in attesa del gesto di De Laurentiis. Ma, al momento, non c'è in agenda il rinnovo della stella georgiana. I 4 anni di contratto mettono il Napoli al sicuro sotto il profilo formale: il clima tra Kvara e il Napoli resta assai disteso e, di fatto, legato a un aspetto: il manager Mamuka Jugeli è convinto che non ci sia bisogno di bussare alla porta di De Laurentiis per ottenere un ingaggio più alto. In ogni caso, non è questo il momento migliore per fare richieste. E comunque per De Laurentiis ci un'altra questione che va rapidamente definita: il rinnovo di Victor Osimhen. Calenda, il paziente procuratore del nigeriano, ha il merito di aver perso le staffe poche volte in questi mesi di braccio di ferro per il rinnovo. Il momento più difficile quando ha minacciato di denunciare il Napoli dopo i video su TikTok. Ora l'affare Osimhen è in dirittura d'arrivo: l'ultimo dettaglio sembra quello legato alla definizione della clausola rescissoria che dovrebbe essere di non molto superiore ai 120 milioni di euro. E valida in particolare per la Premier League, che è il campionato dove Osimhen vuole andare a giocare dopo l'Italia. Insomma, i nodi stanno per arrivare al pettine: anche perché per De Laurentiis tutto è fatto ed è stato proprio lui a spiegarlo pochi giorni fa. Intanto, oggi Osimhen potrebbe vincere il Pallone d'Oro africano (gli ultimi vincitori sono stati Mané e Salah) E Zielinski? Senza rinnovo, già a gennaio potrebbe trovare una nuova squadra e sistemarsi a zero. L'Inter e la Juventus seguono il polacco che, in cuor suo, spera ancora negli sviluppi positivi della trattativa che questa estate sembrava in dirittura d'arrivo più volte. Resta ancora l'ottimismo.

APPROFONDIMENTI Napoli-Braga ultima chiamata: Mazzarri vuole aprire un ciclo vincente Arbitra l'esordiente Vinčić 67 milioni di motivi per la Champions

Non c'è bisogno di chissà quale mea culpa. Il Napoli sa di dover andare a caccia di quel difensore centrale. Natan ha deluso, gli altri sono in difficoltà.. E consapevoli che, come nella sessione estiva, i prezzi sono alle stelle. De Laurentiis attende le relazioni del capo scouting Micheli, ma stavolta non gli lascerà campo libero come per il brasiliano. Possono tornare a essere valutate le posizione di Champions League del Wolverhampton e di David Hancko del Feyenoord. In realtà il Napoli era arrivato a offrire 35 milioni per Kilman che poche settimane fa ha rinnovato fino al 2028. Dunque, c'è anche Marc Guéhi del Cristal Palace che è stato offerto proprio tenendo conto del problema difensivo degli azzurri. Ma sempre in Premir c'è Jakub Kiwior dell'Arsenal che rimane un nome valido. Altro nome è quello di Martin Vitík, classe 2003, difensore ceco dello Sparta Praga. Tra i papabili, anche perché può arrivare in prestito, c'è Eric Dier, ormai completamente ai margini del progetto del Tottenham. Jerome Boateng è tra gli svincolati dopo che il Bayern Monaco non lo ha tenuto ma nella lista dei difensori c'è anche Edmond Faiçal Tapsoba del Bayer Leverkusen e della nazionale del Burkina Faso. Mazzarri e il club non hanno ancora fatto il punto del mercato, ma è evidente che c'è un casting in corso per correre ai ripari a una partenza, quella di Kim, annunciata da gennaio. In difesa Zanoli chiede di andare a giocare, nel caso può tornare di moda Faraoni del Verona, ma anche Mazzocchi della Salernitana. In mediana occhi su Wieffer del Feyenoord. Il Napoli può anche spendere, e non poco, in questo mercato: budget da 25-30 milioni.