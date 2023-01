Ounahi e il Napoli sempre più lontani: irrompe il Psg con 30 milioni

La strada che potrebbe portare il Napoli da Azzedine Ounahi si complica sempre di più: dopo le varie offerte che arrivavano dalla Premier League e che potevano già far vacillare le certezze azzurre sul calciatore, ora anche una big europea come il Paris Saint Germain sembra essersi iscritta alla corsa per il marocchino, rivelazione con la sua nazionale all'ultimo Mondiale in Qatar.

Secondo le informazioni di 10Sports, il club della capitale francese ha preso vantaggio nelle ultime ore convincendo l'Angers e anche il calciatore: al club francese andrebbero subito 30 milioni - praticamente il doppio di quanto era stato offerto dal club di Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa - con l'accordo di lasciare Ounahi dov'è per poi raggiungere il Psg direttamente la prossima estate.