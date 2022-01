Petagna e Malcuit in quarantena: contatti stretti con positivi al Covid

Con un annuncio dai canali ufficiali, il Napoli ha comunicato che Kevin Malcuit e Andrea Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid.

I calciatori dovranno essere testati nelle prossime ore prima di fare rientro in gruppo.