Rangers-Napoli, Lozano ancora out: a rischio la trasferta Champions

Il timore, ora, può diventare realtà: anche questa mattina, Hirving Lozano non si è allenato con i compagni per una sindrome para influenzale - come specificato dal Napoli attraverso i propri canali ufficiali - che non gli ha permesso di essere a disposizione nelle ultime 48 ore. Il messicano non si allena dalla rifinitura di venerdì prima dello Spezia e la trasferta di Glasgow ora è più che a rischio.

Il Napoli potrà ancora aspettare qualche ora: dopo lo spostamento della gara di Champions contro i Rangers da domani a mercoledì, infatti, gli azzurri partiranno per la Scozia direttamente domani. Da verificare se Lozano riuscirà a partire con i compagni, sicuramente assenti saranno Victor Osimhen, che stamattina ha svolto terapie, e Diego Demme che ha fatto terapie e personalizzato in campo.