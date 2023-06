Rudi Garcia, chi è la compagna Francesca Brienza: tifosa romanista, l'ha seguito anche negli Emirati

Vacanze romane. O quasi. Per Rudi Garcia l'avventura alla Roma è servita anche per trovare l'amore: nel 2014, infatti, il nuovo allenatore del Napoli svela ai fan la storia con Francesca Brienza, allora giornalista e conduttrice, volto noto tra i tifosi romanisti visto il suo ruolo in Roma Tv. Per Rudi Garcia è un passo importante: con un selfie pubblicato sui social, l'allenatore francese volta pagina dopo la separazione dall’ex moglie Véronique, con la quale aveva avuto le tre figlie Carla, Eva e Léna.

37enne romana, la Brienza è soprattutto romanista: un tifo mai nascosto anche negli anni successivi, nelle varie collaborazioni con i canali di Rai Sport e di La7, dove ha seguito poi il calcio femminile. L'amore e la coppia resistono da allora: i due hanno annunciato il matrimonio a fine 2021 e lei ha seguito Rudi Garcia prima in Francia, poi anche nell'avventura degli Emirati Arabi con l'Al Nassr nell'ultima stagione.

Sui social, sono ritratti insieme l'ultima volta il 1 gennaio scorso, dopo aver vissuto il capodanno nel deserto arabo.