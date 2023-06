Kvaratskhelia, niente Europeo Under 21 con la Georgia: sarà in ritiro con gli azzurri già a Dimaro

Non giocherà l'Europeo Under 21 con la sua nazionale a causa sua. Khvicha Kvaratskhelia alza bandiera bianca dopo l'intensa stagione vissuta con il Napoli conclusa con lo scudetto. «Dopo la stagione più lunga di sempre per me, sarebbe difficile giocare di nuovo una competizione così importante in così poco tempo» le parole dell'azzurro riportate in Georgia «Avrei voluto esserci, ma sarò con voi solo da tifoso» le parole di Kvara al gruppo Under 21.

Nel frattempo, il georgiano è ancora con la nazionale maggiore georgiana per gli impegni che lo vedranno protagonista. Cipro e Scozia saranno le avversarie della squadra georgiana in questi impegni di giugno per la qualificazione al prossimo Europeo, poi sarà il momento delle vacanze. Kvara tornerà quindi ad allenarsi con il Napoli già a Dimaro dal 14 luglio.