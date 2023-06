Osimhen e il Napoli, incontro a breve: Victor non chiude al rinnovo

Prima l'allenatore, poi la stessa: Aurelio De Laurentiis è pronto a scendere in campo anche per Victor Osimhen, l'attaccante azzurro e capocannoniere dell'ultimo campionato che sarà tra i pezzi pregiati della prossima estate di mercato. Secondo Sky Sport, l'entourage del calciatore nigeriano è in continuo contatto con la dirigenza del Napoli, le parti sono pronte a un incontro per discutere di quello che potrà essere il futuro dell'attaccante.

La fila fuori dalla porta per Osimhen è lunga: Bayern Monaco e Paris Saint Germain, Chelsea e Manchester United, le big sono interessate a lui. Osimhen non direbbe no a un eventuale rinnovo di contratto con gli azzurri - l'attuale accordo scade nel 2025 - ma l'incontro tra le parti chiarirà anche quelle che sono le richieste del Napoli dopo lo scudetto per lui: base d'asta quei 120 milioni che consentirebbero all'azzurro di partire già in estate.