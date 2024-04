“Le nuove sfide dell'informazione”, il ciclo di incontri all'università Suor Orsola

Il pericolo fake news nell’informazione medico-scientifica e in quella politica e la comunicazione delle nuove frontiere della sostenibilità economica e ambientale.

Saranno i primi due temi del ciclo d’incontri su “Le nuove sfide dell’informazione del Terzo Millennio” ideato e promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Campania insieme con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sede del più grande polo accademico del Mezzogiorno nel settore degli studi della comunicazione (con due corsi di laurea e numerosi master).

L’appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 12 aprile alle ore 9.30 nell’aula magna del Suor Orsola e sarà dedicato al tema “Informazione e Scienza.

Il pericolo fake news nell’informazione medico-scientifica”.

L’incontro sarà introdotto da Lucio d’Alessandro, Rettore del Suor Orsola e vicepresidente del CNR e avrà come relatore principale Alessandro Cecchi Paone, giornalista, già vicedirettore del TG4, docente di Reportage al Suor Orsola e grande esperto di divulgazione scientifica (tra le tante esperienze in questo ambito la conduzione della storica trasmissione Mediaset “La macchina del tempo” e la direzione del canale culturale Marcopolo).

Tra gli interventi previsti in questo primo incontro ci saranno quelli del giornalista dell’Ansa Alfonso Pirozzi, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, e dell’infermiera di terapia intensiva Martina Benedetti, volto simbolo dell’impegno degli operatori socio sanitari nel contrasto al Covid-19 per la foto del proprio volto tumefatto dalla mascherina che ha mostrato a milioni di persone le condizioni degli operatori socio sanitari durante il picco dell’emergenza.

Tra i temi del dibattito ci saranno quelli affrontati da Martina Benedetti nel suo libro “Salvarsi da bufale e fake news. Il libro che ogni complottista dovrebbe leggere, ma non comprerà mai” e quelli del volume di Giovanni Crisanti e Tommaso Sensi “Virtual politik”, che illustra come tecniche e linguaggi digitali hanno rivoluzionato la formazione del consenso e l’orientamento elettorale e che fa parte della collana “Educazione e Cittadinanza digitale” dell’editore Lupetti diretta da Alessandro Cecchi Paone.

«L’emergenza pandemica causata dal Covid-19 ha mostrato con palmare evidenza quanto il ruolo dell’informazione sia ancor più nevralgico nelle fasi di crisi. Ed in particolare quanto il diritto alla corretta informazione sia un diritto che può incidere su scelte vitali per un cittadino come quelle attinenti alla salute. Non meno importanti sono i temi deontologici e professionali che la professione giornalistica deve affrontare oggi in relazione alle nuove sfide dei cambiamenti economici e giuridici che il mondo sta vivendo nell’era della globalizzazione, del cambiamento climatico e della digitalizzazione». Così il Rettore del Suor Orsola, Lucio d’Alessandro, fondatore nel 2003 della prima Scuola di Giornalismo del Mezzogiorno, evidenzia le ragioni che hanno portato all’ideazione di questo ciclo di incontri insieme con l’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 17 maggio alle 9.30 sempre nell’aula magna dell’Università Suor Orsola Benincasa e sarà dedicato al tema “Informazione ed Economia. La comunicazione delle nuove frontiere della sostenibilità economica e ambientale”. Relatore principale sarà Domenico Salvatore, presidente del Corso di Laurea magistrale in Economia, management e sostenibilità dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.