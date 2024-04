A Napoli l'evento di chiusura del progetto Next-Land: il progetto di didattica innovativa

È il 17 aprile il giorno scelto da Next-Level - nell’anno del suo decimo anniversario - per celebrare, a Napoli, la conclusione della seconda annualità di Next-Land, il progetto che in Campania ha visto, quest’anno, il coinvolgimento di quadro Istituti Scolastici con un totale di 370 studenti e 25 docenti.

L’evento, in programma presso Città della Scienza, chiude il lavoro fatto con 15 ricercatori, 3 musei e 22 aziende del territorio, attraverso diverse attività pensate per studenti, studentesse e per tutte le realtà coinvolte. Un momento per condividere i risultati e le metodologie sperimentate, così da delineare una visione di comunità educante, orientante e inclusiva, che lavora insieme per contrastare le diseguaglianze di genere e il fenomeno della dispersione scolastica. Dispersione e gender gap, infatti, sono questioni più che urgenti nel nostro Paese: l’11,5% dei giovani tra i 18 e i 24 anni hanno lasciato la scuola prima del tempo, l’occupazione femminile è all’ultimo posto in Europa e le ragazze iscritte a corsi di laurea scientifici sono ancora sottorappresentate.

Al centro della giornata ci saranno studenti e studentesse – i veri protagonisti del progetto Next-Land – che sperimenteranno lo speed dating con le aziende (i Future Days) e racconteranno il viaggio di Next Land: laboratori, attività e uscite sul territorio.

In platea non solo ricercatori, esperti museali e istituzioni, ma ricca partecipazione anche da parte delle famiglie e genitori degli studenti di Next Land, giunti a Città della Scienza dai quartieri di Poggioreale, Ponticelli e Sanità. vengono dedicati non solo i Future Days, ma anche momenti di confronto con istituzioni e famiglie incentrati sul racconto dei laboratori e delle attività affrontate.

Next-Land è sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, Enel Cuore Onlus, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione Vodafone, con il patrocinio della città di Napoli