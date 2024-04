Napoli, il Lions Club assegna il premio «Le eccellenze del territorio«

Consegnati oggi i prestigiosi riconoscimenti del Premio “Le eccellenze del territorio nelle arti e nelle professioni”, organizzato dal Distretto Lions 108 Ya per la XI Circoscrizione.

Tra i premiati durante la cerimonia, che si è svolta presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli con l’obiettivo di rendere merito a figure professionali, artistiche, sportive e imprenditoriali che si sono distinte sul territorio, vi è il Prof. Martino Di Serio, Ordinario di Chimica Industriale presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università Federico II. Il docente, anche vicepresidente della Federazione nazionale e dell'ordine regionale dei chimici e fisici della Campania, è stato riconosciuto dal Lions Club Napoli Host come eccellenza, riconosciuta in ambito scientifico nazionale e internazionale, per lo sviluppo dei processi delle economie circolari e bioeconomia.

É stato premiato dalla Presidente del Lions Club Napoli Host e Presidente dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania, Dott.ssa Rossella Fasulo che ha sottolineato come l'attività del Prof. Di Serio sia stata di grande supporto per i processi innovativi di molte aziende italiane e del territorio campano.

Inoltre Fasulo ha ribadito il grande impegno dei Lions, in sinergia con la Federico II e con la Regione Campania, per offrire ai giovani opportunità di studio e formazione, soprattutto attraverso spin off messi in campo dall'Università, ma anche aprendo a corsi internazionali a cui si stanno iscrivendo studenti stranieri provenienti anche da zone disagiate.

«Sono onorato di questo riconoscimento -ha invece detto il Prof. Martino Di Serio- da parte di Lions che svolgono a Napoli e in Campania azioni costanti e concrete rivolte alla formazione, agli studi e alle professionalità. Azioni che dovrebbero essere prese ad esempio in ogni altro territorio.»

Di Serio sarà uno dei componenti della commissione di valutazione del Premio dedicato a Giovanni Parisi, Chimico e Farmacista, Ordinario di Biologia generale presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Napoli “Federico II”, nonché studioso di fama internazionale e autorevolissimo socio del Club.

Un riconoscimento speciale, consegnato dal Governatore del Distretto 108 Ya Pasquale Bruscino, è andato al Prof. Ermanno Bocchini, Past Direttore Internazionale del Lions Clubs International che ha anche tenuto una lectio magistralis durante la mattinata dal titolo: “Nel lionismo come pensiero e come azione”. Al centro della lectio, gli obiettivi etici e gli impegni straordinari dei Lions che hanno come leit motiv del loro agire: libertà, giustizia e lotta alla povertà.

I lavori sono stati introdotti da Pasquale Sessa, coordinatore Distrettuale del service “Le eccellenze del territorio nelle arti e nelle professioni”; la conduzione invece è stata affidata a Giovanni Cibelli, presidente della XI Circoscrizione. Interventi anche di Antonino Magliulo, presidente del Lions Club Napoli Lamont Young - il Club che ospita la manifestazione; Rosita Marchese, presidente CDA Accademia delle Belle Arti; Giuseppe Gaeta, direttore dell’Accademia delle Belle Arti; Hubert Bowinkel, componente XI Circoscrizione Service; Pino Naim, II Vice Governatore; Tommaso Di Napoli, I Vice Governatore.