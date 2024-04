Cosa fare a Napoli nel weekend: tutti gli eventi del 6 e 7 aprile

Teatro

«Un viaggio nel teatro napoletano con Benedetto Casillo»

Benedetto Casillo fa tappa al Tin Teatro Instabile Napoli sabato 6 alle 20.00 e domenica 7 aprile alle 18.00 con lo spettacolo “Napoli, grandi autori e qualcuno di Stramacchio”. Un viaggio nel teatro napoletano, dalla tradizione alla nuova drammaturgia, partendo da Petito fino al più contemporaneo e compianto Moscato, incontrando le poesie di Ferdinando Russo, Raffaele Viviani, Salvatore Di Giacomo e Totò.

«Uno spettacolo frizzante e comico di Marco Lanzuise»

Due nuovi attesi appuntamenti al Teatro CortéSe dei Colli Aminei. Il primo spettacolo in programma sabato 6 aprile alle ore 21.00, il secondo domenica 7 aprile alle ore 18.00. In scena continua la stagione artistica di Marco Lanzuise e il suo spettacolo scritto con Rosario Verde “Grossi affari in famiglia”, frizzante, comico e su un tema che interessa un po’ tutte le famiglie.

Al Teatro Tram in scena “Le sedie”

Il 6 e 7 aprile al Tram è in scena lo spettacolo teatrale “Le sedie”, liberamente ispirato all’omonimo testo di Eugène Ionesco, adattamento e regia di Antonio Iavazzo e Gianni Arciprete, con Gianni Arciprete e Licia Iovine. Lo spettacolo, prodotto dall’associazione “Il Colibrì” di Sant’Arpino, porta in scena, a poco più di 70 anni dal suo debutto, uno dei capolavori del Novecento firmato dal drammaturgo e saggista rumeno naturalizzato francese.

Show di beneficenza dei «Ribaltattori» al teatro dei Salesiani

A Napoli una serata di beneficenza sabato 6 aprile, alle 20.30, al Teatro Salvo D'Acquisto (teatro dei Salesiani) in via Morghen 58: la compagnia “I Ribaltattori” metterà in scena “Chi trova un amico trova un tesoro... forse!”. L'intero incasso dello spettacolo sarà destinato a sostenere i progetti per i giovani della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e dell'oratorio-centro giovanile San Domenico Savio.

Al Trianon Viviani Pino Mauro con «Nuttata ‘e sentimento»

Sabato 6, alle 21, e domenica 7 aprile, alle 18, un altro ritorno nel teatro Trainon Viviani della Canzone napoletana, Pino Mauro. Il “re” della tradizione, nello spettacolo “Nuttata ‘e sentimento”, non solo interpreterà i maggiori classici fino a Pino Daniele, ma racconterà anche al pubblico i momenti più emozionanti della sua lunga carriera, con la regia di Carlo Luglio.

Lo affiancherà in scena Rosa Miranda.

«A.d.e.» di Fabio Pisano in Sala Assoli

Il lavoro di Fabio Pisano A.d.e - A.lcesti D.i E.uripide torna, il 6 e 7 aprile, in Sala Assoli (sabato ore 20:30; domenica ore 18.00), in una versione restaurata. Ispirata a un mito di cui si narra anche nel Simposio di Platone, Alcesti, la più antica fra le tragedie di Euripide a noi pervenute, mette in scena una storia d’amore che ha per protagonisti il re di Tessaglia Admeto e la sua sposa Alcesti: al centro, l’eros della giovane moglie, che sfida la morte, sacrificandosi al posto del suo sposo.

«Cafè Chantant Rebelle» al teatro Sannazaro

Sabato 6 e domenica 7 aprile al teatro Sannazaro va in scena il Cafè Chantant Rebelle di e con Lara Sansone. «Il nostro spettacolo – dichiara la Sansone – nasce sul modello dello storico Cafè Chantant di inizio secolo e ne riprende l’anima, oggi diremmo il format. Un tempo, in locali allestiti con tavolini, si vivevano serate all’insegna della leggerezza, della satira politica, della musica, della bellezza, del fascino, dell’ostentazione e dell’ironia. Questi spettacoli memorabili hanno lasciato una eco che resiste nei ricordi di molti amanti del genere».

Musica

«Sulle ali del cavallo bianco» Cosmo alla Casa della Musica di Napoli

l Tour nei club 2024 di Cosmo, prodotto da Dna Concerti, fa tappa, dopo Firenze e Torino, alla Casa della Musica di Napoli sabato 6 aprile. Cosmo porterà sul palco, accompagnato da una band di quattro elementi, la musica del nuovo album “Sulle ali del cavallo bianco”, uscito il 15 marzo, oltre ai classici del suo repertorio riadattati per l'occasione perché per Marco i concerti sono un organismo vivo e mutante.

«Sing 'O Swing» Andrea Parente & Co nel monastero delle Trentatrè

Un viaggio a ritmo di swing nel cuore della città antica. Si chiama “Sing 'O Swing” il progetto musicale-culturale nato nel 2018 che domenica 7 aprile alle 20.30 farà tappa al Complesso monastico Santa Maria in Gerusalemme, in via Armanni, edificato nel 1500 e noto come monastero «delle Trentatrè» per il numero di monache che potevano esservi accolte. Il trio composto da Andrea Parente (chitarra e voce), Alessio Castaldi (sassofono) e André Ferreira (contrabbasso), al quale si unirà il pianista Francesco Marziani, porterà la musica sincopata e ritmata nata negli Stati Uniti alla fine degli anni Venti del Novecento, facendo rivivere agli spettatori le emozioni che solo una musica così travolgente ed inclusiva sa dare.

«Ivisionatici music festival» semifinale allo Slash+ di Napoli

Domenica 7 aprile, presso lo Slash+ di Napoli, si terrà la semifinale napoletana della terza edizione de “Ivisionatici music festival”, contest per artisti emergenti a carattere nazionale e sociale, organizzato dall’associazione culturale Ivisionatici con il patrocinio del Nuovo Imaie, la media partnership di Rai Radio Live Napoli e la collaborazione di RadUni. A presentare l’evento sarà lo speaker Alfonso Dolgetta. Ospite musicale della tappa napoletana sarà la cantautrice Veronica Di Nocera che si esibirà sul palco del festival con alcuni dei brani che faranno parte del suo primo Ep.

Eventi

«Festa della Montagna a Somma Vesuviana»

Con il Sabato dei Fuochi, il 6 aprile, prenderà il via la Festa della Montagna a Somma Vesuviana. Una tradizione antichissima che da sabato al 3 maggio farà rivivere il legame fortissimo dei comuni del Vesuviano interno con l'altra faccia del vulcano. Nella parte alta di Somma, c’è il Santuario dedicato alla Madonna, tra i più piccoli al mondo. Le paranze dedicheranno canti ed inni alla Vergine, lo faranno con la musica popolare, entrando con il suono dal vivo degli strumenti tradizionali della tradizione vesuviana come i canti che vengono intonati al balcone della donna amata.

«Non chiamateci zingari» podcast e concerto al Bus Theater

“Non chiamateci zingari” è il titolo provocatorio degli eventi messi in campo dalle associazioni Nea Napoli Europa Africa e Art.33 per sensibilizzare cittadini e istituzioni all'inclusione di persone e culture diverse. Sabato 6 aprile, in collaborazione con “Macadam, cantiere delle Arti Viaggianti”, nella splendida cornice del Bus Theater e del Casabar, che offre la sede alla prima iniziativa, si presentano i podcast. A seguire il concerto di una delle band iconiche della fusione tra culture, Mascarimiri, gruppo rom salentino, con un forte legame col mediterraneo e le sue sonorità.

«Il mio Inferno» mostra su Dante nella basilica di Piazza del Plebiscito

Sabato 6, domenica 7 e fino al 19 aprile si terrà nella chiesa di San Francesco di Paola a piazza Plebiscito una mostra inerente uno dei più famosi poeti e scrittori italiani, Dante Alighieri. L'evento, intitolato “Il mio Inferno” sarà guidato dagli studenti dei licei Margherita di Savoia, Sacro Cuore, Vittorio Emanuele II-Garibaldi. La durata complessiva della visita è di circa 45 minuti, con ingressi ogni 30 minuti. È possibile l'accesso gratuito alla mostra con previa prenotazione obbligatoria.

«Symbola» la mostra di Marta Krevsun nei Giardini Ravino

A Forio di Ischia nei Giardini Ravino si dà il via alle attività culturali, curate da Mariangela Catuogno per la stagione 2024, con una mostra dell’artista Marta Krevsun dal titolo Symbola, che sarà inaugurata sabato 6 aprile ore 19 presso la sala Moby Dick. La sua arte consente la transizione dal piano della Natura a quello della cultura: l’atto creativo di Marta Krevsun è sintesi tra forma e idea.