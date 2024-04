Napoli, a Città della Scienza il weekend è dedicato alla sana alimentazione

Quando ci prendiamo cura del nostro corpo, della nostra mente e delle nostre emozioni, diventiamo veramente ricchi di benessere e felicità. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è il fondamento su cui poggia la nostra gioia e il nostro benessere.

Nel prossimo weekend, in occasione della Giornata Mondiale della Salute del 7 aprile, Città della Scienza offre a tutti l’opportunità di esplorare, in modo divertente, l’importanza di uno stile di vita sano, attraverso tanti laboratori e dimostrazioni.

Con l’interactive lab CreativiPasta ci si potrà cimentare nell’infilare pennette o mezze maniche nella corda o nel nylon, colorandole poi per un risultato davvero originale e sorprendente. Ancora con SALTAinBOCCA si potrà costruire una piramide alimentare 3d insieme e scoprire i segreti per una buona lettura. Con il laboratorio Gioco dell’oca in movimento, attraverso una variante del famoso “Gioco dell’oca”, si potrà scoprire perché muoversi è così importante e come può migliorare la nostra salute.

Infine l’affascinante science show A tavola in salute guiderà piccoli e grandi alla scoperta dei principi nutritivi. Ci saranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea alla Mostra Insetti & Co e alla nuova mostra in programma fino al 30 giugno: Facciamo un esperimento! La mostra interattiva sulla Fisica per tutte le età.