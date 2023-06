Galtier al Napoli: per L'Equipe è lui il nuovo allenatore azzurro

In attesa di ufficialità, in Francia sono certi: Christophe Galtier è l'uomo scelto da Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli del prossimo anno senza Spalletti. La prima pagina dell'importante quotidiano sportivo francese non lascia dubbi: «Galtier ai piedi del Vulcano» e quel Vulcano è ovviamente il Vesuvio pronto a conoscere la nuova guida dopo lo scudetto.

Galtier si deve però ancora liberare dal Paris Saint Germain, una contrattazione non di certo impossibile - con i parigini che lo hanno salutato dopo appena un anno e che ora vogliono puntare su Nagelsmann - ma nemmeno automatica. E De Laurentiis non farà alcun affondo fino a quando l'allenatore francese non sarà libero. Il suo arrivo sarebbe importante anche per l'eventuale permanenza di Victor Osimhen: Galtier ha allenato Victor a Lille prima dell'arrivo in azzurro.