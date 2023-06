Galtier esonerato dal Psg, verso una buonuscita da 6 milioni di euro

«La priorità è concludere il rapporto col Paris Saint Germain». Olivier Martin, legale di Christophe Galtier, non ha dubbi e lo conferma anche a L'Equipe. L'allenatore 57enne marsigliese vuole chiudere la sua esperienza con il club della capitale francese dopo appena un anno dopo essere stato messo alla porta da Campos e dal resto della dirigenza nonostante la Ligue 1 appena vinta.

«Non è ancora stato trovato un accordo con il club.

Una volta raggiunto, vedremo il mio assistito cosa vorrà fare. Futuro? Ha molte richieste, ma questo è normale» ha aggiunto il rappresentante di Galtier.

C'è il Napoli in prima fila per l'ex Lille e Nizza, pronto a una avventura in quella Serie A che ha conosciuto solo da calciatore. Ma non tutto è ancora scritto. A ballare, infatti, non è una cifra di poco conto: 6 milioni di euro circa, che la dirigenza francese vorrebbe limare anche in ricordo delle buonuscite già pagate a Blanc, Pochettino e pure Tuchel. Un anno fa, il Psg aveva pagato 10 milioni di euro al Nizza per liberare Galtier.