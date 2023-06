Olivier Martin, l'avvocato di Galtier che tiene i rapporti con l'ad Chiavelli, spaventa il Napoli: perché dopo aver comunicato l'imminente risoluzione del contratto col Psg, ha fatto sapere che ci sono altre due offerte per l'ex tecnico del Lille. Una che arriva dall'Al-Duhail in Qatar e un'altra dalla Premier. Ma Cristophe Galtier ha gelato ogni trattativa diversa: è affascinato dall'avventura al Napoli e aspetta. Il piano B è Rudi Garcia. È il segnale che si entra davvero nel vivo della trattativa: che il Napoli ormai abbia messo Galtier in cima alla lista degli eredi di Spalletti appare cosa scontata. Ma l'accordo tra Galtier e il Napoli è ancora distante: anche perché balla sia la durata del contratto (De Laurentiis vorrebbe farlo di due anni con le solite opzioni unilaterali in mezzo) che l'ingaggio. Già, Galtier firma una buonuscita da 6 milioni di euro con il Psg e si accontenta di uno stipendio di circa 5 milioni netti in Italia. E una nuova avventura, dopo i veleni sotto la Torre Eiffel dove comunque lascia da sconfitto. Chiaro, occhio agli outsiders come ormai è Rudi Garcia che ha lasciato la Filmauro convinto di avere la panchina del Napoli in pugno mentre invece ha solo un pugno di mosche. E lo stesso vale per Paulo Sousa che, dopo l'abboccamento della scorsa settimana, non ha avuto altri contatti.

Galtier ha creato il suo mito attorno al 4-4-2 ma sia al Lille che al Psg ha giocato col 4-3-3. Nei suoi 19 anni di presidenza, solo Benitez non è stato un tecnico italiano. Ma in realtà, mai come questa volta De Laurentiis è in imbarazzo. Troppi allenatori non hanno fatto salti di gioia all'idea di venire a Napoli (come Luis Enrique, Nagelsmann, Thiago Motta e lo stesso Vincenzo Italiano), quelli che hanno detto sì (Paulo Sousa e Rudi Garcia) non entusiasmano la proprietà, l'unico che verrebbe quasi a piedi (il solito Benitez) non è stato mai contattato. Dunque, il cerchio si chiude lentamente attorno al marisigliese. Due anni fa, nel giro del mondo che portò poi a prendere Spalletti, Galtier era stato incontrato da De Laurentiis. Sotto la sua guida sono fioriti giocatori come Osimhen, Leao, Pepe, Renato Sanches, Botman e David (a proposito, proprio l'attaccante che è in lizza per prendere il posto del nigeriano). Tutti giovani devoti a un tecnico che ha inserito il loro talento in una dimensione collettiva. Secondo De Laurentiis, quell'uomo con la faccia da poliziesco francese (il papà è stato proprio un poliziotto, guarda caso), degno partner di Jean Reno in qualche film d'Oltrealpe, può raccogliere il testimone di Spalletti, che lascia uno spogliatoio dove tutti, quasi tutti, pendevano dalle sue labbra. È sempre l'ad Chiavelli a tessere la trattativa per l'allenatore: basti pensare che era stato proprio l'amministratore del gruppo a chiamare personalmente l'agente di Nagelsmann per testare la disponibilità e rimediare il “no, grazie”.

Una gioventù trascorsa nell'orbita del, al fianco dicon il quale vinse l'Europeo Under 21 nel 1988. Una discreta carriera da calciatore (è stato pure in Italia, al Monza, in serie B, a fine anni 90) e poi da allenatore è stato assistente di Bernard Casoni, Abel Braga, Javier Clemente, Tomislav Ivic o Albert Emon. Da capo allenatore prende il Saint-Etienne nel 2009 e lo lascia dopo 8 anni; poi va al Lille (2017-21) e al Nizza (2021-22) prima di rispondere alla chiamata di Parigi. Dove fa una specie di buco nell'acqua, c'è poco da fare: perché gli emiri del Qatar volevano la Champions e la Champions non è arrivata. È arrivata la Ligue 1 manon sa proprio cosa farsene. Da qui la separazione che poi coincide con la fuga da Parigi delle stelle che hanno deluso come Messi e Mbappé. «Il mare? Ho sempre bisogno di andarci per ricaricare le batterie». Vive a Cassis, trenta chilometri da Marsiglia dove in queste ore sta aspettando le novità. La serie A gli piace, e anche il ritornare a insegnare il calcio come ha fatto al Lille e al Nizza, prima di approdare nello spogliatoio di stelle dove ha fatto una grande fatica a imporsi. Galtier e De Laurentiis si sono incontrati, ma l'operazione non è ancora chiusa. Ci vuole ancora un po' di tempo. De Laurentiis è convinto di averne. Il cerchio è lì, pronto a chiudersi attorno al nome di Galtier, il primo francese dell'era De Laurentiis in panchina, il secondo non italiano. Ma De Laurentiis (ieri a Milano ai funerali di Berlusconi e oggi ospite del ministro dell'Istruzione Valditara) è ancora lì a sfogliare la margherita. Con una consapevolezza: è del tutto inutile immaginare il colpo magico, ovvero convincere Spalletti a tornare sui suoi passi (è ancora sotto contratto, non c'è stata alcuna risoluzione fino a ora). Cosa a cui pure De Laurentiis e il suo braccio operativo, Chiavelli, hanno pensato.