Dici Rudi Garcia e pensi a quella partenza sprint al suo primo campionato in Italia sulla panchina della Roma. Tutti a lustrarsi gli occhi per le dieci vittorie di fila dei giallorossi in avvio di stagione, ma in pochi sanno che sempre quell'anno l'allenatore francese ha raccolto altre nove vittorie consecutive, conquistando il secondo posto alle spalle della Juventus con 85 punti e riconquistando al qualificazione alla Champions league. Il tutto nonostante quella Roma fosse stata spesso frenata da infortuni e lunghe squalifiche. Su tutti gli stop di Totti, Gervinho e Strootman e l'assenza di De Rossi dopo il pugno rifilato ad Icardi.

Garcia mise subito il turbo, inanellando qualcosa come 10 vittorie consecutive dall'inizio della stagione. Un lungo filotto che fece sognare la capitale, partendo dall'exploit di Livorno fino al successo all'Olimpico con il Chievo: in quelle prime dieci partite il tridente di Garcia fu da trenta e lode, portando in dote l'en plain di 30 punti appunto con qualcosa come 24 gol all'attivo ed appena una rete al passivo. Fu il Torino a fermare la lunga striscia di vittorie costringendo l'allora capolista al pareggio interno con i granata all'Olimpico (1-1 reti di Strootman e pareggio di Cerci).

Non è finita. Nella stessa stagione, la Roma seppe mettere nuovamente le marce alte per innescare un lungo testa a testa con la Juve di Antonio Conte. Dopo la sconfitta subita all'allora S. Paolo ad opera del Napoli (rete di Callejon), infatti, i giallorossi rialzano la testa, Garcia torna al passato (rispolverando il 4-3-3 che aveva momentaneamente abiurato anche per via di alcune importanti defezioni) e la Lupa vola. Complici anche gli innesti di Nainggolan, Bastos e Toloj oltrer al recupero di Destro, ecco che arrivano alte nove vittorie di fila, inaugurate dal successo ai danni dell'Udinese (3-2) fino al secco due a zero rifilato al Milan sempre all'Olimpico (in mezzo anche il recupero vinto con il Parma). La sconfitta subita in casa ad opera del Catania (con un piede e mezzo già in serie B) ricorda molto quella con il Lecce subita sempre all'Olimpico molti anni prima e costringe la Roma e Garcia a dire addio ai sogni scudetto, accontentandosi della medaglia d'argento. Sul terzo gradino del podio si piazza invece il Napoli di Benitez con 78 punti.