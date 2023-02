​Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma e il video delle polemiche: «Tifo Napoli e da pubblico ministero sono anti-juventino»

Un video del 2019 di Ciro Santoriello, uno dei tre pm della procura di Torino dell'inchiesta Prisma, diventa improvvisamente virale. E scatena le polemiche dei tifosi bianconeri. In un frammento si sentono battute di spirito pronunciate mentre parlava di un'inchiesta sulla Juventus di cui aveva appena chiesto l'archiviazione. In quel vide Santoriello si proclama tifoso del Napoli e «anti juventino». Nel video completo, Santoriello stava esponendo le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza della Juve al termine di quell'indagine. Il convegno aveva per titolo «Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva». Si tenne a Milano nella Sala Sforza dello Spazio Chiossetto nel giugno del 2019. Il video integrale dura oltre 4 ore e trenta minuti.

C'era anche Andrea Agnelli fra i cinque indagati nel procedimento di cui il pm Ciro Santoriello chiese l'archiviazione. Il caso riguardava una presunta irregolarità nei bilanci della Juventus per gli anni 2015 e 2016 e, in particolare, la mancata iscrizione nel fondo «oneri e rischi» di una somma per far fronte, in futuro, ad eventuali risarcimenti danni conseguenti ad azioni civili in relazione al caso Calciopoli. Non trovando irregolarità, il magistrato aveva proposto l'archiviazione.

"Ma dai, è una battuta. Non vedete che tutti ridono e scherzano?! È una battuta"



Chi vuole derubricare a 'battuta' le frasi di #Santoriello non è intellettualmente onesto ⬇️ pic.twitter.com/MEbUCfpOC8 — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) February 7, 2023

La polemica diventa virale

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha provato a spegnere la polemica su Twitter. Eppure #Santoriello è in cima ai trend topic del social con oltre 11.000 tweet che rinfocolano la vicenda. Abodi, ieri sera, aveva comunque twittato: «Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui».