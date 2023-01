Sirigu lascia il Napoli, l'agente conferma: «Oggi saluterà il gruppo»

Sei mesi in azzurro, tante parole ma zero volte in campo. Salvatore Sirigu ai saluti, il portiere arrivato a Napoli la scorsa estate è già pronto a lasciare la squadra di Luciano Spalletti: «La trattativa è in chiusura» ha confermato Giovanni Branchini, agente del portiere che sta per dire sì alla Fiorentina per trasferirsi in viola fino al termine della stagione.

«Credo che proprio nella giornata di oggi debbano arrivare le ultime telefonate per definire il tutto», ha confermato l'agente a Sky Sport. Il Napoli saluterà Sirigu e accoglierà Pierluigi Gollini alle spalle di Meret: il portiere della Fiorentina arriverà in azzurro in prestito con una opzione per il riscatto al termine della stagione.