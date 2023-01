Sirigu saluta Napoli: «Andare via? Non è stata solo una mia scelta»

Prime parole da giocatore della Fiorentina per Salvatore Sirigu, che ha appena lasciato l'azzurro: «Firenze è stata un’opportunità per me, ci ho riflettuto un po’ e ho pensato che poteva essere una possibilità per me. Non è stato facile lasciare Napoli ma il mercato è questo: la Fiorentina è un club di primo livello, riparto con entusiasmo con una nuova avventura, quello che cerco soprattutto alla mia età. Senza voler male a nessuno si è sviluppata questa trattativa, è stata uno scambio, ci siamo venuti incontro e siamo tutti contenti» dice il portiere.

«Può sembrare una scelta difficile vista da fuori, ma non è dipeso solo da me lasciare Napoli» ha continuato Sirigu ai microfoni ufficiali del club viola. «Mi mancheranno i miei compagni con cui avevo legato tanto e creato un bellissimo ambiente nello spogliatoio. Ho sempre avuto la fortuna di giocare in gruppi importanti, spero di poterlo fare anche qui a Firenze. Voglio godermi l’ambiente viola, aiutare i compagni e sentire ancora quelle motivazioni che sono fondamentali per me. Sono a disposizione dell’allenatore, voglio giocare ma l’importanza di un calciatore arriva a prescindere dall’essere in campo».