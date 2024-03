Slovacchia-Austria 0-2, brutto ko per Calzona: Lobotka gioca per tutto il match

Una amichevole, sì, ma pur sempre una brutta sconfitta quella rimediata dalla Slovacchia di Francesco Calzona, stasera impegnata contro l'Austria in uno di quei match che porteranno ai prossimi Europei 2024.

Gli austriaci si aggiudicano la vittoria con due reti, una a inizio gara e l'altra in chiusura di match: servono appena 6'' a Baumgartner per trovare il primo vantaggio, un gol record trovato dal calciatore che aveva battuto il calcio d'inizio. Poi al minuto 82 la rete di Weimann che chiude i conti.

Sarà pure amichevole, ma la sconfitta non sarà indolore per Calzona, che voleva testare i suoi per bene prima dell'estate. 90 minuti in campo anche per Stanislav Lobotka, il regista che ha a disposizione a Napoli così come in nazionale. La Slovacchia giocherà anche il prossimo martedì contro la Norvegia di Ostigard, poi i tre “napoletani” faranno ritorno mercoledì mattina a Castel Volturno.