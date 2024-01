Aurelio De Laurentiis scatenato in queste ore. Non basta un solo rinforzo in mediana: dopo aver bloccato Lazar Samardzic, serve adesso andare alla ricerca di un centrocampista di struttura e il capo dello scouting Micheli è in pressing su Boubakary Soumare che al Napoli ha detto di sì.

Solo che dietro c’è un gran groviglio: è di proprietà del Leicester – con cui ha un contratto fino al 2026 – ed in prestito al Siviglia, che vanta un’opzione per riscattarlo a 15 milioni, dove non gioca. Bisogna mettersi tutti attorno a un tavolo per trovare la quadra. E in ogni caso, gli azzurri trattano solo il prestito.