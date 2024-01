Olivera a Napoli Sotterranea, Epifania da turista con la famiglia

Non può partire con il resto della squadra a causa di quell'infortunio al ginocchio che lo terrà impegnato ancora per qualche settimana, ma nel frattempo Mathias Olivera prova a godersi la città e a scoprirne le bellezze che non aveva potuto scoprire prima.

Il terzino uruguaiano del Napoli ha fatto il turista a Napoli Sotterranea in queste ore, approfittando della presenza in città di amici e familiari stretti per potersi godere l'esperienza.