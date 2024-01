Samardzic convocato dall'Udinese, Cioffi: «Non vedo perché non dovrei convocarlo»

Il campo si prenderà la scena in questo primo weekend del 2024, ma per il Napoli e Lazar Samardzic restano ore importanti per poter chiudere la trattativa ormai avanzata e cominciata da un po' con cui il calciatore serbo potrà vestire la maglia azzurra nelle prossime settimane. Gabriele Cioffi, però, non risparmierà il suo centrocampista.

«Alleno i giocatori che ho, Samardzic lo alleno e ho visto il solito Samardzic, non vedo perché non dovrebbe essere convocato o non dovrebbe giocare» ha spiegato in conferenza stampa Cioffi. Per il serbo, dunque, sono alte le possibilità di essere protagonista nel match di domani dei friulani contro la Lazio, altro club che sembrava interessato al calciatore.