Spalletti cuore azzurro: «Napoli mi manca moltissimo»

«Napoli mi manca tantissimo, avevo instaurato un grandissimo rapporto con la squadra». a parlare è Luciano Spalletti, l'allenatore dello scudetto che torna a parlare di azzurro ai microfoni di 'Cinque minuti', la trasmissione condotta da Bruno Vespa sui canali Rai.

«Si era venuto a creare questo incredibile calcio relazionale e ora mi manca un po'».

«Lo scudetto me lo sento bene addosso e mi tengo ben stretto, anche se nel calcio si brucia tutto in fretta» ha continuato l'attuale ct della nazionale «A Napoli mi hanno fatto sentire come nessuna persona può meritare di sentirsi. La cittadinanza onoraria è stata una cosa bellissima. Quando mi hanno detto che l'ultimo sportivo ad averla ricevuta è stato Maradona ho vacillato e sono anche un po' arrossito». E sul prossimo Europeo: «Siamo i campioni in carica, sappiamo che avremo qualche difficoltà, ma non ci tireremo indietro».