Spezia-Napoli, probabili formazioni: Ndombelé non si allena, è a rischio

Dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti, il Napoli è tornato in campo questa mattina per prepararsi in vista della sfida di domenica contro lo Spezia in trasferta. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra, poi tutti in campo con torello, esercitazione tattica e circuito di forza prima del finale con partita a campo ridotto.

Unico assente nel gruppo azzurro è stato Tanguy Ndombelé: il francese, come riportato dal club attraverso una nota ufficiale, non ha preso parte alla seduta per una sindrome influenzale. La stessa che la scorsa settimana aveva tenuto fuori anche Kvaratskhelia. Il francese ieri era alla cena di squadra organizzata da Aurelio De Laurentiis per gli azzurri e sarà valutato nelle prossime ore.