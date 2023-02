Terremoto in Turchia, le maglie dei calciatori del Napoli all’asta per le vittime del sisma

Eljif Elmas eroe in campo e fuori. Il calciatore azzurro è sceso in prima linea per le vittime del devastante terremoto che lo scorso 6 febbraio ha colpito Turchia, Siria e Libano, causando oltre 40 mila morti. Attraverso un video pubblicato sulle proprie Instagram Stories, ha fatto partire una raccolta fondi in sostegno dei bambini che con il sisma rischiano di dire addio alla propria istruzione.

All’asta, sul sito socratessahada.com, sono finite le maglie autografate - utilizzate non solo del macedone, ma anche di Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski, che si sono mostrati disponibili e volenterosi di partecipare alla causa. I ricavati saranno indirizzati verso Darüşşafaka e Tegv, associazioni che si occuperanno poi di impegnare i proventi in progetti riguardanti l’istruzione dei bambini coinvolti nel tragico evento. Elmas, che nel 2019 si è trasferito dalla formazione turca del Fenerbahce al club azzurro, aveva già postato messaggi social in sostegno alla popolazione turca. L’asta si chiuderà tra cinque giorni, alle 23.59 di domenica 19 febbraio, le offerte hanno già superato quota 20 mila lire turche - poco meno di mille euro - e i migliori offerenti saranno poi contattati per completare le donazioni.