Yeremi Pino al Napoli, le ultime notizie: Lozano in cambio al Villarreal?

Al Napoli piace Yeremy Pino, attaccante appena ventenne del Villarreal. Il suo è uno dei nomi presenti sulla lista di Cristiano Giuntoli per il prossimo anno, un prospetto che il club di Aurelio e Laurentiis starebbe monitorando ormai da un po' di tempo e su cui affonderebbe il colpo volentieri. Secondo quanto riportato da Diario As, gli azzurri potrebbero anche offrire in cambio Hirving Lozano per convincere gli spagnoli all'affare di mercato.

Classe 2002, nativo di Las Palmas, Pino è uno dei nomi nuovi del calcio spagnolo, elemento molto duttile dell'attacco visto che ha già giocato come esterno in un attacco a tre e nel caso anche in posizione più centrale. Ha già una valutazione altissima, intorno ai 40 milioni di euro. Quest'anno ha collezionato 35 presenze, 3 gol e 3 assist con il club spagnolo in tutte le competizioni. Vista la situazione in uscita di Lozano, il club azzurro lo proporrebbe volentieri in scambio, secondo i rumors: il Villarreal era uno dei club che aveva seguito da vicino Lozano al momento del passaggio dal Psv al Napoli.