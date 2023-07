Zielinski, il furto in casa non cambia i piani: resta in Sardegna

Il furto in casa di due giorni fa non cambia i piani dell'estate di Piotr Zielinski, il centrocampista polacco del Napoli che ha dovuto registrare la disavventura casalinga della settimana con l'intera famiglia in vacanza.

Il polacco del Napoli, anche al centro di mille voci di mercato sul suo futuro, è ancora in Sardegna con moglie e il piccolo Maksy prima di fare rientro in città la prossima settimana per l'avvio della preparazione fisica con il club azzurro.