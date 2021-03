Zielinski, sempre più occhi in Premier: Guardiola e Klopp guardano a Napoli

I rumors potrebbero trasformarsi presto in qualcosa di serio, soprattutto se le prestazioni di Piotr Zielinski dovessero continuare ad essere quelle viste nelle ultime settimane di Napoli. Le attenzioni per il polacco non mancano, le più importanti arrivano dalla Premier League dove, secondo Liverpool Echo, ci sarebbe la squadra di Jurgen Klopp ad aver bisogno del centrocampista azzurro, primo nome sulla lista dei Reds che a fine anno dovranno sostituire il partente Georginio Wijnaldum.

Il Liverpool aveva provato a strapparlo al Napoli già prima dell'arrivo in azzurro, la prossima estate potrebbe essere l'estate buona? Dalle retrovie comincia a muoversi anche Pep Guardiola: il catalano alla guida del Manchester City è sempre più attento alle prestazioni di Zielinski, convinto che sia la prossima l'estate giusta per investire su di lui: il polacco compirà 27 anni a maggio ed è ora nella fase più matura della sua carriera.