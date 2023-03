Si apre la stagione sportiva al Tennis Club Capri

Al Tennis Club Capri si è aperta la stagione delle competizioni agonistiche provinciali sportive. La prima giornata della fase provinciale della Promo Cup in Campania si è avuta domenica in cui hanno partecipato nella categoria Super Orange (under 10) in un girone a 4 le squadre: Tennis Club Capri A, Tennis Club Capri B, Accademia Tennis Napoli ed Equipe Lucioli. A presenziare alla giornata di sport è stato il Presidente del Comitato Regionale Campano Virginia Di Caterino insieme al maestro di tennis Peppino Di Stefano, l’arbitro internazionale ed unico italiano ad aver arbitrato una finale di Coppa Davis ed oggi alla guida del blasonato club isolano nella storica struttura sportiva della famiglia Breglia.

Ed è proprio Peppino Di Stefano ad accogliere gli ospiti che sono arrivati da Napoli in un clima semi-estivo per partecipare alla fase provinciale della Promo Cup in Campania, competizione promozionale giovanile a squadre ideata dalla Federazione Italiana Tennis & Padel (FITP). A presenziare tutta la giornata Gio Gio di Stefano, il figlio del maestro Peppino. Mentre a Capri si disputava la Promo Cup per gli under 10, un’altra gara si teneva fuori dall’isola sui campi di tennis di Terzigno dove il Tennis Club Capri ha visto impegnate presso lo Sporting Fontana le squadre del settore Green (under 12) e Supergreen (under 14), che si sono confrontate con la squadra di casa Sporting Fontana, Equipe Lucioli e New Tennis Torre del Greco. Secondo posto per la nostra squadra Green e primo posto con relativa qualificazione alla fase regionale di Maggio per la squadra Super Green.

Al termine della giornata il maestro istruttore Francesco della Corte dice: “Grande soddisfazione per lo staff tecnico del circolo caprese, che ancora una volta ottiene risultati importanti dopo confronti con prestigiosi club cittadini”.