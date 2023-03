Matteo Berrettini replica agli haters: «Melissa Satta una distrazione professionale? Irrispettoso. L'amore non è una colpa»

Matteo Berrettini fuori forma e distratto? Secondo i social sì e la colpa è della relazione che il tennista ha con la show-girl Melissa Satta. Gli utenti credono che l'ex moglie di Kevin Prince Boateng sia una distrazione molto forte per l'atleta romano. Il crollo non sarebbe solo fisico ma anche mentale e questo ha fatto sì che la sua forma sia alquanto precaria.



Cosa succede

Non una delle migliori prestazioni per Matteo Berrettini a Indian Wells: il tennista è stato eliminato all'esordio dal numero 103 al mondo, il giapponese Tarō Daniel. Quel tonfo fragoroso non è stato perdonato al giocatore che meno di due anni fa contendeva il titolo di Wimbledon a Novak Djokovic e adesso è costretto a disputare trofei di rilievo minore per risalire la china. Per molti è il segnale evidente della sua crisi dopo le prestazioni opache di Acapulco (costretto al ritiro nei quarti di finale del match contro Rune per infortunio, abbandonò il campo tra i fischi) e la comparsa agli Australian Open (sconfitta al debutto).

Paolo Bertolucci, ex campione azzurro e oggi commentatore tv, dice: «Non mi interessa una valutazione dei suoi comportamenti privati – ha spiegando parlando alla Gazzetta dello Sport - Le prestazioni sul campo, però, raccontano senza dubbio di un ragazzo in crisi». E che per questo avrebbe bisogno di un supporto tecnico ulteriore da affiancare all'attuale allenatore Vincenzo Santopadre.

I post sui social

L'ex numero 6 al mondo (precipitato nel ranking Atp fino alla 23ª posizione) è stato fotografato a Monte Carlo accanto alla nuova fiamma mentre si scambiano tenere effusioni. Per gli utenti del web e dei social ci sarebbe troppo romanticismo e questo gli farebbe male, è la condanna pubblica ricevuta senza nemmeno concedergli le attenuanti generiche degli acciacchi muscolari che da un po' di tempo a questa parte lo hanno frenato.

Ultimo in ordine di tempo: il problema alla gamba che non sembrava "nulla di grave" e la necessità – come ammesso dallo stesso Berrettini – di accumulare partite e ore di gioco per ritrovare la forma migliore, se stesso. Si spiega anche così l'opportunità di partecipare al torneo Challenger di Phoenix con una wild card.

Una scelta di grande umiltà di cui ha parlato ufficialmente postando un messaggio su Instagram: «Come ho sempre fatto: fidarmi del percorso, lavorare sodo e rimanere concentrato – ha scritto - La stagione è lunga e presto tornerò al meglio. Apprezzo davvero tutto il supporto. Io e la mia squadra abbiamo deciso di giocare a Phoenix la prossima settimana. Grazie agli organizzatori per la wild card».

È stata la migliore risposta a quanti insinuano che la sua competitività sia depotenziata dalla relazionecon Melissa Satta che avrebbero preso il sopravvento su tutto. «Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale – ha ammesso Berrettini a Repubblica -. Non ho preso una strada diversa dal tennis. Molti sfogano le frustrazioni su di me, ma mi sveglio con le stesse paure di un qualsiasi giovane di 27 anni. Quindi dico: cerchiamo di giudicarci meno, io ci provo in primis».

«Nessuno mi può giudicare, dice Matteo, che parla a cuore aperto della tanta gente che ‘ce l'ha su con me, chi lo sa perché?' "Melissa e io ci siamo trovati. Ma stiamo parlando di un fatto privato, molto positivo e di cui sono felice».

"Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Mi spiace che una cosa talmente positiva, che è un sentimento poi, venga girata come una distrazione professionale" [Repubblica]



Per ora la miglior vittoria 2023 di Matteo #Berrettini 👏 — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) March 13, 2023

«Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. È una cosa normale». «Si può gettare odio in maniera troppo facile – ha aggiunto il tennista -. Allo specchio mi vedo come un ragazzo che vive con tranquillità. Sono educato, non ho mai insultato nessuno, mai usato una parola fuori posto in nessun commento. L'amore non è una colpa. Ma al di là degli haters, mi spiace per quelli che di tennis ne sanno».