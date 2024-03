Sinner-Medvedev, orario e dove vedere la semifinale di Miami. Jannik se vince il torneo diventa numero 2 al mondo

Per Jannik Sinner è la terza semifinale in quattro partecipazioni al Masters 1000 di Miami. Ma soprattutto, dopo la caduta di Alcaraz nella notte contro Dimitrov, è l'occasione per diventare numero 2 del mondo superando proprio l'amico-nemico Carlos vincendo il torneo in Florida. Dopo aver battuto nei quarti di finale il ceco Machac, venerdì l'azzurro sfida in semifinale Daniil Medvedev, reduce dalla vittoria contro il cileno Jarry. I due si ritrovano così per la prima volta dopo la finale agli Australian Open che ha regalato a Sinner il primo storico Slam in carriera. Anche l'anno scorso Jannik e Medvedev arrivarono in fondo, sfidandosi in finale: a vincere il torneo era stato il russo. Ma quella è stata anche l'ultima vittoria di Medvedev contro Sinner, che poi per lui è diventato un tabù.

Orario e quando si gioca

Come preventivabile, gli organizzatori di Miami hanno riservato alla semifinale il primo slot. Sinner-Medeved si gioca non prima delle 20 italiane, le 15 a Miami. La seconda semifinale tra Zverev e uno tra Alcaraz e Dimitrov, si giocherà invece alla mezzanotte italiana, seguita poi dal match che vedrà impegnate Errani e Paolini nel doppio femminile.

Dove vedere Sinner-Medvedev

L'incontro Sinner-Medeved sarà visibile in diretta su Sky Sport per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. E sarà disponibile anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.

Sinner può diventare n.2 al mondo

Occasione d'oro per Sinner, che battendo Medvedev e poi uno tra Dimitrov e Zverev può superare Carlos Alcaraz nel ranking Atp e diventare numero 2 del mondo.

Avvicinandosi a Novak Djokovic e quel primo posto che scriverebbe una pagina indelebile del tennis e dello sport italiano.