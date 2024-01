Sinner torna in Italia, l'applauso dei tifosi a Fiumicino. Oggi l'incontro con Meloni, giovedì con Mattarella

Il ritorno del campione. Jannik Sinner è tornato oggi in Italia, a tre giorni dalla sua prima vittoria in uno Slam. Con il trionfo agli Australian Open il 2001 è entrato di prepotenza nella storia del tennis regalando una gioia che al tennis italiano mancava addirittura da 48 anni, quando Adriano Panatta alzò al cielo il trofeo del Roland Garros di Parigi.

Sinner torna in Italia: atterrato all'aeroporto di Fiumicino, oggi sarà ricevuto da Meloni

Il ritorno

Ci sono voluti un paio di giorni per realizzare quanto fatto. Dopodiché il campione azzurro è partito ieri sera da Melbourne, ha fatto scalo a Dubai ed è atterrato stamani alle 12:15 all’aeroporto di Fiumicino. Un po’ assonnato, ma molto sorridente dopo l’impresa in Australia. La grande gioia dall’altra parte del mondo ha assicurato altri giorni impegnativi per l’azzurro. Dall’aeroporto infatti si sposterà in un albergo nei pressi della Farnesina. Dopodiché alle 15:40 verrà ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni e il ministro dello Sport Andrea Abodi in un incontro privato.

Il programma

Domani alle 15 sarà il turno della conferenza stampa nella nuova sede della Federtennis in via della Camilluccia e poco dopo è atteso da uno shooting al Colosseo. Giovedì il tour de force si chiuderà alle 16 al Quirinale dove Sinner verrà ricevuto assieme alla squadra con cui ha vinto la Coppa Davis dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi alle 18:30 partirà alla volta di Nizza per il prossimo impegno ATP. Chissà se Jannik riuscirà a rispondere anche all’invito in trasmissione da parte di Fiorello, mentre si sta cercando la formula migliore per permettergli di essere presente a Sanremo.