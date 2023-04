Gli internazionali Bnl diventano Masters 1000: a luglio anche il Padel

È tutto pronto al Foro Italico in vista degli internazionali di Tennis che si disputeranno dall'8 al 21 maggio. A Roma sono attesi i maggiori campioni della scena internazionale: da Alcaraz a Medvedev, ma i fari saranno accesi soprattutto sul numero uno italiano Jannik Sinner, chiamato a confermare anche sulla terra rossa gli eccezionali progressi che lo hanno portato fino alla finale a Miami perduta contro Danil Medvedev.

Anche quest'anno a sponsorizzare il più importante appuntamento tennistico che si svolge nel nostro paese c'è Bnl Bnp che ora sponsorizza anche gli eventi del circuito del padel. Per la diciassettesima edizione degli “Internazionali BNL d’Italia” è stata rinnovata la Title Sponsorship fino al 2028, per il Torneo e per le prequalificazioni IBI.

Il rinnovo della partnership da parte della Banca coincide anche con l’upgrade degli Internazionali BNL d’Italia che passeranno da 8 a 12 giorni, con tabelloni da 96 giocatori e giocatrici (erano 56 nella scorsa edizione); confermata la formula “combined” con donne e uomini che giocheranno in contemporanea. Una crescita che fa rientrare gli IBI nell’élite dei “Master 1000”, come altri prestigiosi appuntamenti tennistici internazionali.



Altra novità del 2023 per la Banca è la Title Sponsorship del “Bnl Italy Major Premier Padel”, che si svolgerà sempre al Foro Italico dal 10 al 16 luglio. È uno dei quattro maggiori eventi nell’ambito di questa disciplina, richiamerà i top player del padel internazionale e si disputerà nella formula “combined”.

Elena Goitini, amministratore Delegato BNL e Responsabile del Gruppo Bnp Paribas in Italia celebra già il successo: «Per Bnl e per il Gruppo Bnp Paribas il 2023 è, ancor di più che in passato, “l’anno del tennis”: abbiamo esteso la nostra partnership al fianco degli IBI per continuare a sostenere un evento che, anno dopo anno, è diventato non solo un prestigioso momento di sport, ma anche un appuntamento di richiamo per tanti appassionati ed un’importante occasione per l’economia della Capitale e non solo. Siamo poi entrati nel mondo del padel, una disciplina che, oltre ai campioni, sta coinvolgendo un numero crescente di persone nella logica della pratica sportiva come fattore di aggregazione ed inclusione sociale. Infine, celebriamo con tutto il Gruppo Bnp Paribas mezzo secolo di impegno a supporto del tennis, da quello internazionale a quello dilettantistico, avvicinando giovani, famiglie, scuole».