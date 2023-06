E' scomparso, a 78 anni, Paolo Bellucci, l'imprenditore napoletano che aveva dedicato la sua vita al tennis creando in viale Giochi del Mediterraneo, a Fuorigrotta, il Rama Club. Questa la nota dell'Accademia del tennis: «Paolo Bellucci ci ha lasciato a 78 anni. Se ne è andato uno dei dirigenti e degli sportivi più appassionati e illuminati di sempre a Napoli e in Campania. Il dolore è tanto ma di più è l’orgoglio per i suoi insegnamenti che hanno formato in oltre 35 anni generazioni di sportivi, imprenditori, manager, semplici dirigenti e appassionati. Era l’uomo che diede vita alla splendida favola del Rama Club di Napoli, la struttura di viale Giochi del Mediterraneo è diventata a tutti gli effetti una delle più preziose case dello sport napoletano. Paolo aveva la passione per il tennis, quello vero. Per questo tanti tennisti, tanti campioni, lo amavano davvero, per questo suoi campi del Rama Club hanno giocato fior di giocatori che sceglievano la struttura per allenarsi. Dal 2021 l’approdo dell’Accademia Tennis Napoli ha fatto diventare tutto ancora più bello e intenso. Paolo ha sempre creduto in questa avventura insieme, Rama e Accademia Tennis Napoli. Il tennis nella mente e nel cuore, poi il padel, la qualità dei servizi, poi il beach tennis. Tanta professionalità. Un polo straordinario dove fare sport a ottimi livelli è sempre stata l’unica cosa importante. Una storia bellissima che continuerà nel tempo, anche per ricordare la sua bella figura semplice e raffinata. Appassionata. Paolo ha sempre creduto nel tennis e nei suoi protagonisti, sempre al fianco di chi organizzava eventi, sempre pronto a collaborare chi aveva voglia di fare, non di osservare e criticare. Grazie Paolo, che hai insegnato a vivere a tanti di noi, senza chiedere nulla in cambio. Tutta l'Accademia Tennis Napoli si stringe attorno alla famiglia Bellucci in questo momento di dolore.