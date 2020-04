Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri



Nato a Volturara Appula l’8 agosto 1964, Giuseppe Conte è presidente del Consiglio dei ministri dal 1 giugno 2018; ha iniziato il secondo mandato il 5 settembre 2019 (Governo Conte II).



Laureato in Giurisprudenza magna cum laude presso l’Università La Sapienza di Roma, è diventato professore ordinario di diritto privato nel 2002 e insegna presso la scuola di Giurisprudenza dell’Università di Firenze.



Avvocato presso diversi studi legali, ha scritto per numerose riviste e collane giuridiche prima di scendere in politica accettando la proposta del Movimento 5 Stelle e del suo leader, Luigi Di Maio.





