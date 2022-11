Si chiama Big Friendly Gun (BFG). È un cannone a fusione nucleare di 20 metri che potrebbe cambiare il mondo dell'energia. Il primo prototipo è stato realizzato dalla società britannica First Light Fusion. Lo strumento spara un proiettile a una velocità astronomica verso una pallina di combustibile per creare reazioni di fusione nucleare.

Cannone a fusione nucleare, come funziona

Il gigantesco cannone d'acciaio è pensato per ottenere la fusione senza utilizzare magneti o laser, che assorbono un'enorme quantità di energia e rendono la fusione notevolmente inefficiente nelle versioni attuali. Come funziona? Spara un pistone ad alta velocità con 6,6 libbre di polvere da sparo. Accelerando la canna, il pistone, comprimendo il gas idrogeno mentre si muove, entra in un segmento di cono che schiaccia il gas in un punto minuscolo prima che scoppi attraverso una guarnizione metallica. Viene poi lanciato un proiettile a 4,3 miglia al secondo in una camera a vuoto e si colpisce un bersaglio di combustibile da fusione nucleare, producendo temporaneamente le condizioni in cui i nuclei possono fondersi insieme.

Il costo

First Light Fusion afferma che è stato commissionato, progettato e costruito per la cifra 1,1 milioni di sterline (1,27 milioni di euro) nel corso di 10 mesi. Non c'è nient'altro di simile al mondo. L'aspetto incredibile è che la fusione dei nuclei atomici è lo stesso processo che alimenta il nostro sole e gli scienziati hanno cercato di ricrearlo sulla Terra per quasi 100 anni, poiché questa reazione produce più energia dei combustibili fossili senza emissioni di carbonio o sottoprodotti radioattivi.

Quando sarà l'energia da fusione sulla rete?

First Light Fusion genererà elettricità utilizzabile negli anni '30. L'energia sarà sulla rete, quindi, entro il prossimo decennio. Che aspetto avrà un reattore del genere? "Mi piace dire che la fusione magnetica è come una fornace", ha detto il Ceo di First Light Fusion Hawker a Newsweek. "Mi piace dire che la fusione magnetica è come una fornace", ha detto Hawker. "È un processo sempre caldo perché le particelle girano intorno alla ciambella. Mentre la fusione inerziale è più simile a un motore a combustione interna. È un processo a impulsi in cui si ha una frequenza di ripetizione e l'energia per evento moltiplicata per la frequenza fornisce la potenza". Questa analogia può essere continuata se si considera che i motori a combustione interna hanno una candela che accende il gas per mantenere il processo. Spesso nella fusione inerziale questa candela è un laser. Nel caso della First Light Fusion, si tratta di un proiettile ad alta velocità. Secondo Hawker, questo metodo ha il vantaggio di essere più economico e più semplice.