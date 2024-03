Rottamazione quater, Cu, saldo Iva e spese detraibili: ultimi giorni per mettersi in regola con il Fisco

Dalla rottamazione quater, alla Cu, dalle spese detraibili al saldo dell'Iva. Sono diverse le scadenze fiscali per i prossimi giorni, con le date da segnare in rosso sul calendario per non dimenticare i vari importanti adempimenti in arrivo. Le prime in arrivo sono le consuete scadenze di metà mese, che per questo periodo saranno spostate al 18 marzo, visto che il 16 cade di sabato. Vediamo però nel dettaglio tutti gli appuntamenti fiscali previsti per marzo, per affrontare tutti gli adempimenti che attendono i contribuenti.

