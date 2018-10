Delta Air Lines: nuova tecnologia facciale per il riconoscimento dei passeggeri

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 12:34

Addio documenti, basterà uno sguardo. Novità in arrivo per chi viaggia: niente più controlli, basterà il riconoscimento facciale. La compagnia americana Delta Air Lines, in collaborazione con la US Customs and Border Protection, con l'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta e con la Transportation Security Administration inaugurerà entro la fine dell'anno il primo terminal biometrico degli Stati Uniti presso il Maynard H. Jackson International Terminal di Atlanta.I passeggeri che volano direttamente verso una destinazione internazionale avranno la possibilità di utilizzare la tecnologia di riconoscimento facciale dall'arrivo in aeroporto fino al gate di imbarco e non dovranno più sbrigare tutte le pratiche aereoportuali.La nuova procedura di Delta Biometrics che sarà facoltativa include l'utilizzo della tecnologia di riconoscimento facciale per effettuare il check-in presso i chioschi self-service nella hall e la consegna dei bagagli registrati ai banchi nella hall.I viaggiatori che volano direttamente verso una destinazione internazionale dal Terminal F di Atlanta e che scelgono di utilizzare questa opportunità dovranno semplicemente inserire le informazioni presenti sul passaporto quando richiesto durante il check-in online, quindi fare clic su «Look» sullo schermo presso il chiosco nella hall, oppure avvicinarsi alla telecamera presso il banco nella hall, al checkpoint TSA o al momento dell'imbarco al gate e poi procedere una volta che il segno di conferma verde lampeggia sullo schermo.Questa nuova e innovativa procedura, che serve a snellire il tempo dei controlli e di attesa negli aereoporti verrà adottata anche in altri Paesi, Italia compresa.