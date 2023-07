Il telescopio spaziale Webb scatta un'immagine infrarossa altamente dettagliata di stelle che si stanno formando

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha catturato una coppia di giovani stelle che si formano attivamente, note come Herbig-Haro 46/47, a soli 1.470 anni luce di distanza nella Costellazione della Vela. Da almeno mezzo secolo gli astronomi puntavano i telescopi sulla coppia di stelle, ma la coltre di polveri e gas che le avvolge aveva finora impedito di osservarle direttamente. Soltanto adesso il telescopio James Webb ha potuto vederle chiaramente, grazie alla sua vista all'infrarosso che gli permette di penetrare attraverso il guscio che protegge le due stelle.

Le immagini del telescopio spaziale di Nasa, Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Canadese mostrano le due stelle, che spiccano per il colore arancione, tra due regioni asimmetriche e dalla forma conica.

Per migliaia di anni le due stelle hanno continuato ad alimentarsi della materia e dei gas che le circondano, ingurgitandoli e poi scagliandoli via, come una fontana in perenne attività. I getti, i più recenti dei quali appaiono azzurri, sono fondamentali per il processo di crescita delle stelle perché regolano la massa che sono in grado di assimilare. Nel corso di milioni di anni, le stelle di Herbig-Haro 46/47 si formeranno completamente cancellando queste fantastiche eiezioni multicolori, permettendo alle stelle binarie di essere al centro della scena su uno sfondo pieno di galassie.

Webb può rivelare così tanti dettagli in Herbig-Haro 46/47 per due motivi. L'oggetto è relativamente vicino alla Terra e l'immagine di Webb è composta da diverse esposizioni, il che aggiunge alla sua profondità. È importante da studiare perché è relativamente giovane e immagini come queste danno ai ricercatori una visione di quanta massa le stelle accumulano nel tempo.