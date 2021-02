Marte, il messaggio nascosto nel paracadute di Perseverance: ecco cosa c'è scritto (in codice binario)

Una frase di Theodore Roosevelt è nascosta nel paracadute del rover Perseverance atterrato su Marte. «Dare mighty things» ovvero «è molto meglio osare». Che è una parte del discorso pronunciato nel 1899 dal 26esimo presidente degli Stati Uniti. «È molto meglio osare cose straordinarie, vincere gloriosi trionfi, anche se screziati dall'insuccesso, piuttosto che schierarsi tra quei poveri di spirito che non provano grandi gioie né grandi dolori, perché vivono nel grigio e indistinto crepuscolo che non conosce né vittorie né sconfitte».

APPROFONDIMENTI TECNOLOGIA Marte, le prime foto a colori di Perseverance dal pianeta rosso ECONOMIA Perseverance è su Marte. Scroscio di applausi alla NASA:...

Il messaggio è scritto in codice binario

Non è facile individuare in messaggio: che è infatti criptato. È apparso in codice binario. Come si fa a scoprire? Attraverso i colori bianco e rosso del paracadute.

Ciascuno degli anelli concentrici rappresenta una lettera. Gli zero e gli uno devono essere suddivisi in blocchi di 10 caratteri, e da ciò, aggiungendo 64 si ottiene il codice ASCII del computer che rappresenta la lettera appunto.

Ultimo aggiornamento: 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA